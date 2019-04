Stiri pe aceeasi tema

- BANUIȚI DE FURTURI DIN LOCUINȚE, REȚINUȚI DE POLIȚIȘTI Miercuri, 3 aprilie a.c., politiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, au pus in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Focșani, orașul Odobești…

- Performanta remarcabila pentru echipa masculina de volei de la SCM Gloria. La doar un singur an de la infiintarea sectiei, echipa buzoiana se afla la un pas de promovarea in primul esalon, Divizia A1, mai avand de trecut doar un singur obstacol, un turneu programat la jumatatea lunii viitoare. Elevii…

- ACS Poli a rezistat pe alocuri eroic pe terenul Sportului Snagov. Elevii lui Valeriu Rachita nu s-au atins de careul advers, dar au obtinut un 0-0 pretios dupa multa suferinta. Timisorenii au jucat ultimele 50 de minute in zece oameni dupa eliminarea lui Dorin Codrea iar portarul Dinu Moldovan a salvat…

- Sperantele lui ACS Poli la salvare s-au diminuat considerabil dupa cel de-al doilea esec consecutiv in aceasta primavara. Academica Clinceni a condus la pauza dupa un gol suspectat de ofsaid, dar per total ilfovenii si-au impus jocul pe „Electrica” si au castigat in cele din urma cu 3-1 (1-0). Un esec…

- ACS Poli incearca sa treaca peste esecul cu UTA maine, intr-un important joc pe teren propriu. Elevii lui Valeriu Rachita au insa parte de un adversar puternic, a treia clasata Academica Clinceni, formatie hotarata sa recupereze la Timisoara punctele pierdute acasa tocmai cu o alta timisoreana, Ripensia.…

- CUM NE COMPORTAM IN CAZ DE INCENDIU? Lecție demonstrativa in colaborare cu ISU Vrancea, Poliția Locala și Poliția Vrancea – Serviciul de circulație. Vineri, 22 februarie 2019, la ora 10.00, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani s-a desfașurat o simulare de incendiu cu victime in caminul școlii.…

- Vlad Chiricheș, 29 de ani, a anunțat ca și-a revenit aproape complet dupa accidentarea suferita in urma cu cateva luni și ca se simte pregatit sa revina in Seria A. Fundașul echipei Napoli a recunoscut ca Ancelotti a jucat un rol foarte important in perioada in care a fost accidentat. Tehnicianul l-a…

- ACS Poli a pierdut la limita si cel de-al doilea amical din Antalya. Elevii lui Valeriu Rachita au fost invinsi pe final de liderul esalonului secund din Ucraina, SC Dnipro-1, scor 0-1. In acest joc timisorenii au folosit si ultima achizitie a iernii, pe belgianul Josias Roulez. Prima repriza a jocului…