- Un muncitor in constructii din New York a devenit vedeta peste noapte gratie unei filmari in care il imita extraordinar de bine pe Donald Trump. Pe langa talent, barbatul este ajutat si de faptul ca seamana izbitor de bine cu presedintele Statelor Unite.

- Senatorul american independent Bernie Sanders si-a lansat sambata, la New York, campania electorala pentru alegerile primare ale Partidului Democrat, in fata a mii de sustinatori, si a promis sa-l invinga pe presedintele american Donald Trump, pe care l-a numit "persoana cea mai periculoasa din istoria…

- Michael Cohen, fost avocat și una dintre persoanele de cea mai mare incredere ale lui Donald Trump, a acceptat sa coopereze cu justiția pentru a primi o pedeapsa mai mica in dosarele in care fusese condamnat pentru frauda fiscala, sperjur și infracțiune la codul electoral. In contrapartida, acesta a…

- Procurorii federali din New York au citat comitetul care a organizat ceremonia de investire a lui Donald Trump privitor la predarea de documente ce au legatura cu donatorii, fondatorii si finantatorii, pas ce pare ca intensifica ancheta asupra activitatii organismului, scrie CNN.

- Micutii nascuti prematur au un farmec aparte, mai ales in primele luni de viata, atunci cand demonstreaza ca sunt adevarati supereroi. A luptat pentru propria viata si un baietel din Anglia, care a devenit intre timp o mica vedeta pe internet.

- Actorul Alec Baldwin urmeaza sa apara miercuri in fata unui tribunal din New York pentru a raspunde la acuzatiile de agresiune, in urma unei altercatii de anul trecut pentru un loc de parcare, relateaza functionari ai instantei de judecata citati de Reuters. Actorul de 60 de ani, cunoscut…