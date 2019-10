Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul tragediei din judetul Ialomita, in care 10 persoane si-au pierdut viata si alte 7 au fost ranite grav, este in curs de desfasurare. Conform unor surse judiciare, citate de TVR, se pare ca soferul de TIR ar fi respectat timpii de odihna, iar in momentul impactului conducea cu 58 kilometri/h.

- Accidentul din Ialomita a ingrozit intreaga tara, iar multi s-au intrebat care a fost viteza cu care circula TIR-ul, astfel incat impactul sa fie fatal pentru zece persoane. Aparatul tahograf a scos la iveala informatii importante, iar varianta ca soferul a adormit la volan este putin probabila

- Site-ul stiripesurse.ro a intrat in posesia datelor tahograf, care arata ca soferul de TIR era odihnit si respectase orele de odihna. "Marti 01.10 are 18 ore de odihna Miercuri 02.10 are 14 ore de odihna Joi conduce 8h 49 min apoi se odihneste 18 ore pana la plecarea in cursa din Tg jiu. Conduce de…

- Titi Aur lanseaza un puternic semnal de alarma, dupa accidentul grav produs o șosea din Ialomița, in urma caruia 10 persoane au murit, 7 persoane sunt ranite, din care doua acum se afla pe masa de...

- Accident cumplit de circulatie in judetul Ialomita. Noua persoane au murit si alte 10 au fost ranite intr-o coliziune dintre un microbuz, in care se aflau 17 pasageri, si un TIR. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, sambata dimineata, in jurul orei 05.00.

- Cazul Caracal se complica de la o zi la alta. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gheorghe Dinca, individul care a recunoscut ca a ucis doua fete, ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de persoane cu ramificatii in Italia, Anglia si Germania, si ar fi obisnuit sa le prezinte proxenetilor…

- UPDATE: Apar noi detalii șocante despre cazul criminalului din Caracal, despre care se crede ca ar fi omorat-o pe Alexandra Maceșanu. Surse din presa au dezvaluit informații incredibile din cadrul anchetei.