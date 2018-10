Accident spectaculos: au scăpat teferi după ce au căzut cu maşina într-o râpă La un moment dat, la o curba, autoturismul ce rula spre Caransebes, a patruns pe contrasens si a zburat de pe carosabil intr-o rapa, la o diferenta de nivel de vreo 15 m. In autoturism se aflau un barbat de 60 de ani si mama acestuia, o femeie in varsta de peste 80 de ani. Din fericire, cu toate ca masina a plonjat si apoi s-a dat peste cap, cei doi au scapat doar cu o sperietura zdravana si cateva lovituri minore. Masina a fost scoasa din rapa pe o ruta ocolitoare cu ajutorul unui autoturism off road. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

