- Un elev al scolii militare West Point, din statul New York, si-a pierdut viata joi intr-un accident in timpul manevrelor unui vehicul transportor de trupe, care a provocat ranirea altor 22 de persoane, a precizat institutia intr-un comunicat, relateaza AGERPRES.Potrivit mai multor media, vehiculul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a precizat duminica faptul ca opt copii romani se aflau in orasul Colombo, Sri Lanka, in momentul in care au avut loc exploziile, acestia fiind dusi de autoritatile locale intr-o unitate militara la periferia capitalei. "Am luat legatura si telefonica…

- Accident în localitatea bistrițeana Beclean, la trecerea de cale ferata spre Nușeni, unde un TIR a fost lovit de tren. Circulația este blocata atât pe calea ferata, cât și cea rutiera. Din primele informații 5 persoane sunt ranite.

- Accident socant în Timisoara doua tramvaie s-au ciocnit, iar patru pasageri au fost raniti în urma impactului. Unul dintre tramvaie nu avea vatman, pentru ca acesta coborâse din cabina ca urmare a unei pene de curent.

- UPDATE: Cea de-a doua persoana care a fost resuscitata a murit. UPDATE: In BMW se aflau trei persoane și un minor. Unul dintre adulti , pasagerul dreapta fata este resuscitat. in Passat erau trei persoane, femeia de pe bancheta dreapta decedata, ...