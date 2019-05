Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de panica, azi-noapte, pe strazile din Bacau, dupa ce o mașina alovit violent un microbuz plin cu oameni, care s-a rasturnat imediat dupa impact. Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au ajuns imediat la fata locului. Sunt 16 victime!

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism s-a produs in municipiul Bacau, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2,00, fiind transportate la spital 16 persoane, a declarat Adrian Cepoi din cadrul ISU Bacau. In urma coliziunii dintre cele doua…

- In accident, au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism. Accidentul s-a produs la ora 02:00 și la spital au ajuns 16 persoane. In urma coliziunii dintre cele doua autovehicule, microbuzul s-a rasturnat pe o parte. La fata locului au venit mai multe echipaje…

- Un microbuz care transporta persoane a fost implicat, joi noaptea, intr-un accident produs in orașul Bacau. In urma coliziunii cu o mașina, microbuzul s-a rasturnat pe o parte iar mai multe persoane aflate in cele doua autovehicule au avut nevoie de ingrijiri medicale. 16 persoane, 5 din autoturism…

- Un microbuz cu 12 pasageri și u autoturism au fost implicate intr-un accident care s-a produs sambata pe strada Unirii din Targu-Jiu. In urma accidentului, patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Acestea au primit primul ajutor la fata locului si au fost transportate la UPU Targu-Jiu pentru…

- Sapte persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, doua dintre acestea fiind transportate la spital, in urma unui accident care a avut loc pe Drumul National 28A Pascani - Motca, in localitatea Gastesti, potrivit Agerpres. La fata locului au ajuns echipaje ale Politiei, SMURD si Serviciului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Paulesti judetul Prahova zona Sens giratoriu suspendat.Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, sunt implicate un autobuz cu 41 de persoane, un microbuz cu 14 persoane si un autoturism cu 2 persoane."Sunt doua persoane ranite din microbuz, cu traumatisme…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un accident rutier in care sunt implicate un microbuz si un autoturism, pe raza localitatii Floresti, sat Calinesti.Potrivit ISU Prahova, in microbuz se aflau…