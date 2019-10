Accident rutier grav in Constanta. O femeie si doi minori izbiti, de un taxi, pe trecerea de pietoni (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 74 ani a fost accidentata mortal, miercuri, pe o trecere de pietoni din Piatra-Neamt, de un cimentruc condus de un barbat din localitatea Bicaz Chei, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu. Potrivit sursei citate, victima a fost transportata la spital…

- Pentru remedierea unor avarii survenite astazi 13 septembrie 2019, pe reteaua de alimentare cu apa, din municipiul Constanta, echipele de interventie RAJA au fost nevoite sa restrictioneze traficul auto, in intervalul orar 10.00 ndash; 12.00, dupa cum urmeaza: strada Ion Ratiu, tronsonul cuprins de…

- Cu cateva momente in urma, un accident rutier a avut loc in municipiul Constanta, pe bulevardul I.C.Bratianu. Din primele informatii, doua autoturisme s au ciocnit. Evenimentul s a soldat cu sapte victime.UPDATE: Potrivit SAJ Constanta, in data de 27.08.2019, ora 15.00, s a primit un apel prin 112 pentru…

- O femeie, care traversa regulamentar strada, in Simeria, a fost accidentata grav de un șofer care s-a angajat intr-un viraj acroșand victima. ”In data de 26.08.2019, ora 07:05, Poliția Orașului Simeria, a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe trecerea de pietoni…

- Accident grav in aceasta seara, in vestul țarii. Doua persoane, intre care un copil in varsta de doar 6 ani, se afla in stare grava, dupa ce au fost loviți de un tir. Incidentul rutier a avut loc in localitatea Lipova, pe DN7. Femeia in varsta de 32 de ani și baiatul de 6 ani ... The post Accident rutier…

- Astazi, in jurul orei 13 :45, un barbat de 59 de ani a condus un autoturism pe strada Mihai Viteazu din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Mamaia catre bulevardul Ferdinand , iar la marcajul pietonal din dreptul unui centru comercial, a surprins si accidentat o femeie de 63 de ani, care se angajase…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a fost efectuat pentru a sesiza un accident rutier care a avut loc in localitatea Ovidiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe soseaua Nationala, in fata la geamie. Evenimentul rutier s a soldat cu doua victime, pietoni.La fata locului s au deplasat…