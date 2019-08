Accident mortal. Polițiștii iau în calcul o sinucidere Un tinar de 21 de ani a murit in urma unui cumplit accident de circulație. S-a intamplat in Bistrița in nopatea de vineri spre sambata. Tanarul conducea o mașina puternica și s-a izbit violent de stalpul de susținere a unei pasarele din oraș. Tanarul a murit in momentul impactului deosebit de puternic. Polițiștii iau in The post Accident mortal. Polițiștii iau in calcul o sinucidere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

