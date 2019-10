Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunța ca vineri, pana la ora 18.00, vor fi restricții de circulație pe A4, in zona localitații Agigea, pentru efectuarea unor lucrari de reparații.Potrivit polițiștilor, circulația va fi restricționata pr pirma banda, pe sensul de mers spre Agigea al autostrazii A4, conform…

- Traficul este oprit, vineri seara, pe DN1A, Ploiești-Brașov, in localitatea Lipanesti, județul Prahova, unde un pieton care a traversat drumul a fost accidentat de o mașina, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit: Cum dracului vine criza peste noi doar cand se apropie aștia…

- Circulatia este intrerupta pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre București, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule. Una dintre mașini a luat foc, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulatia este intrerupta…

- Doua persoane au fost ranite grav, in urma unui accident produs vineri dimineața pe DN1, in județul Cluj. Potrivit polițiștilor, in accident au fost implicate o mașina și un TIR, care s-au lovit frontal.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs vineri dimineața pe DN1, Cluj-Oradea,…

- Traficul este restrictionat pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre litoral, unde o mașina a luat foc, potrivit Mediafax.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, in localitatea Valu lui Traian, traficul pe sensul…

- Circulatia rutiera este oprita in aceasta dimineața pe Drumul Național 29C (DN 29C), in judetul Botosani, in urma unui accident rutier soldat cu decesul unui pieton, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. La kilometrul 20, pe raza localitatii Varfu Campului, un barbat…

- Circulația rutiera pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, se desfașoara, marți, pe o singura banda, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta,…

- Circulația este intrerupta, luni dimineața, pe Autostrada A2, pe sensul spre litoral din cauza unui accident in urma caruia patru persoane au fost ranite, informeaza Centrul Infotrafic. Traficul este oprit in zona localitații Valu lui Traian din Constanța.Citește și: Cristi Danileț, avertisment…