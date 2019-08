Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident sau sinucidere. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un stalp. Baiatul se certase cu iubita lui.foto O masina condusa de un tanar de 21 de ani a izbit violent stalpul de sustinere al unei pasarele din Bistrita. In urma impactului, soferul, care era singur in…

- Accident cumplit, in aceasta dimineata, pe DN 79, intre localitatile Zimandul Nou și Șimand, pe sensul de mers Arad – Oradea. Soferul unui Ford a murit pe loc, dupa ce a intrat cu masina pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR. DN 79, drum care face legatura intre municipiile Arad și Oradea, cunoscut…

- Un accident grav a avut loc duminica seara, la Avrig, dupa ce șoferul unui BMW a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un alt BMW. Un tanar a murit și alti doi au fost grav raniti. Mașina care a intrat pe contrasens s-a rupt in doua, bucați din autoturism zburand peste tot in jur. Accidentul…

- Accident violent in jurul amiezii, la intrarea in localitatea Mihai Viteazu, unde doua autovehicule s-au ciocnit frontal in zona intersecției DN75 cu legatura care vine de la DN1. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un grav accident rutier s-a produs, in urma cu puțin timp, in București. Un motociclist și-a pierdut viața, dupa ce s-a izbit de stalpii care delimiteaza benzile de circulație.CITEȘTE ȘI: Te chinuie spatele? Mișcarile simple care iți iau durerea cu mana"In jurul orei 20.45 Brigada Rutiera…

- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, in urma unui accident in care au fost implicate o autoutilitara si un autocamion, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, in localitatea Sambata de Jos,…

- Traficul rutier este blocat duminica pe DN7, km. 248+700, intre Boita si Lazaret, unde o persoana a decedat si alta este grav ranita, dupa ce soferul unui autoturism a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un TIR, a anuntat IPJ Sibiu, potrivit AGERPRES."Pe DN 7, la kilometrul 248+700,…

- Traficul este blocat pe ambele sensuri pe strada Amurgului din Capitala dupa ce un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un autobuz STB de pe contrasens. In urma impactului, șoferul mașinii a murit, iar doi calatori din autobuz au fost raniți.Un șofer in varsta de 60 de ani…