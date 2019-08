Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit s-a produs joi dupa-amiaza intre localitatile Dragomiresti Deal si Bacu din judetul Giurgiu. In urma impactului dintre un autoturism si un microbuz, o femeie de 40 de ani a murit pe loc, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost ranite, in urma unui accident produs joi dupa amiaza, pe DJ 601 A, intre localitațile Dragomirești Deal și Bacu, județul Gorj.

- O femeie de 40 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc joi pe DJ 601 A, intre localitatile Dragomiresti Deal si Bacu din judetul Giurgiu. "Am fost...

- Un microbuz s-a rasturnat in localitatea Dragomirești, județul Ilfov. O femeie a decedat, iar alte șase persoane au fost ranite. Mai multe echipaje de ambulanța au fost solicitate la fața locului. Accidentul a avut loc pe un drum județean la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu. Polițiștii…

- UPDATE Doi oameni au murit si sase au fost raniti, miercuri, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in localitatea doljeana Pielesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii...

- Plan Rosu activat in judetul Dolj. Un microbuz cu pasageri s a rasturnat miercuri in afara partii carosabile, in localitatea Pielesti.Avand in vedere numarul ocupantilor, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea resurselor medicale la fata locului,…

- In accidentul a fost implicat un microbuz cu 8+1 locuri, inmatriculat in Marea Britanie, cu volan pe dreapta, care se deplasa de la Bucuresti catre PTF Giurgiu si in care se aflau cetateni bulgari.

- Opt persoane au fost ranite, intre care trei persoane transportate de urgența la spital, in urma unui accident produs in Constanța, unde un microbuz s-a rasturnat dupa explozia unui cauciuc.