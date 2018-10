Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav in satul Nicoreni din raionul Drochia. Un barbat s-a stins, iar alti sase au ajuns cu diverse rani pe patul de spital, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent.

- O femeie in varsta de 36 ani a murit, in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier produs pe drumul judetean DJ 172D, in localitatea Parva din judetul Bistrita Nasaud, iar fiul sau, de 13 ani, pasager in masina, a avut nevoie sa fie resuscitat si a fost preluat de un elicopter SMURD, informeaza…

- Echipajele de salvatori – medici si specialisti in descarcerare – au pornit de urgenta, marti, catre locul in care au fost anuntati ca un autovehicul destinat transportului de persoane a fost implicat intr-un accident rutier. Li s-a cerut ajutorul pentru cele sase persoane aflate intr-un microbuz care…

- O femeie a murit si alte doua persoane au fost ranite si transportate la spital, dupa ce un microbuz s a rasturnat marti dimineata, pe DN6, la iesirea din localitatea Stoenesti spre municipiul Caracal, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situati de Urgenta ISU Olt, Victor Enus citat…

- O femeie de 43 de ani a murit, luni dimineața (27 august), in urma unui accident in zona localitații Șimian, județul Mehedinți, in care au fost implicate trei mașini. Alte doua persoane au fost ranite și transportate la spital. In accident au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, o femeie…

- Un copil de 4 ani a fost ranit, astazi, in urma unui accident care a avut loc pe strada Iris din Timisoara. O femeie care se afla la volanul unui autoturism marca Renault nu a acordat prioritate de trecere unei alte femei ce conducea un autoturism marca BMW, astfel ca tamponarea a fost iminenta. In…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in judetul Prahova, pe DN1D, la intersectia comunelor Draganesti si Fulga. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate un autoturism si o cisterna. In urma impactului, o femeie in varsta de 51 de ani a decedat, fiind prinsa sub fiarele…