Accident cu patru victime la Borla Pompierii de la punctul de lucru Sarmașag, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, au intervenit in cursul zilei de sambata – 24 august, ora 11.44, la un accident rutier produs in localitatea Borla, comuna Bocsa. Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme, respectiv șase persoane: patru adulți și doi copii. In urma evenimentului rutier au rezultat patru victime cu traumatisme ușoare, doi adulți și doi copii. ”Un echipaj SMURD ajuns la fața locului si a transportat la Unitatea de Primire Urgențe (UPU)… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

