Accesul la apă potabilă - Cererea va creşte cu 20-30% până în anul 2050 (raport ONU) Cererea de apa la nivel mondial se estimeaza ca va creste pana in anul 2050 cu 20-30% in comparatie cu nivelul actual ca urmare a inmultirii populatiei globale, a dezvoltarii economice si a schimbarii tiparelor de consum, conform constatarilor UN-Water si UNESCO incluse in raportul comun anual privind apa, citat marti de AFP. In acelasi timp, schimbarile climatice risca sa ingreuneze accesul la apa potabila sigura, pe fondul secetei si al inundatiilor. Accesul insuficient la o sursa de apa potabila de calitate si lipsa serviciilor de salubritate a apei uzate pun in pericol vietile omenesti - 780.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

