- Presedintele rus Vladimir Putin, care l-a primit luni pe liderul palestinian Mahmoud Abbas, a declarat ca a discutat telefonic cu omologul sau american, Donald Trump, despre procesul de pace din Orientul Mijlociu dintre israelieni si palestinieni, informeaza agentia de stiri Tass.

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, va vizita Rusia luni pentru a incerca sa obtina sustinerea lui Vladimir Putin dupa ce Washingtonul a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune…

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters.Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii a securitatii nationale a Washingtonului, denuntind mai ales sporirea infrastructurilor NATO si SUA in Europa, informeaza AFP si TASS. "Aceasta strategie de aparare are, fara indoiala, un caracter ofensiv, daca…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri, la Istanbul, ca va cere Adunarii Generale a ONU sa anuleze statutul de membru al Israelului si, concomitent, aderarea deplina a Palestinei la Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters.'Ne vom adresa Adunarii Generale in legatura…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a intalnit luni cu omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, la Cairo, pentru a discuta despre construirea primei centrale nucleare in Egipt si tensiunile din Orientul Mijlociu, intensificate recent, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului a fost foarte criticata de arabii și musulmanii din Orientul Mijlociu, dar și de o buna parte din Europa. La scurt timp dupa anunțul facut de liderul american, sute de protestatari s-au strâns…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa. 'Am hotarit ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului "reprezinta o adecvare la realitate a prezenței americane", deoarece parlamentul, Curtea Suprema, președinția și serviciile premierului israelian sunt amplasate in acest oraș, a apreciat șeful diplomației americane…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu și risca sa radicalizeze poziția palestinienilor și puterilor arabe. ”Am hotarat ca este timpul…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Jared Kushner, consilier apropiat al președintelui american, se va exprima duminica in legatura cu politica Washingtonului in Orientul Mijlociu, in contextul in care Donald Trump trebuie sa decida daca iși menține promisunea de a muta ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim,…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters.…

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…