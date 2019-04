Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, in colaborare cu Muzeul Pedagogic Brașov, organizeaza in vacanța de primavara, in 23, 24 și 25 aprilie 2019, un program de vacanța interactiv dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 14 ani. Programul propus este urmatorul: – marți, 23 aprilie 2019, intre orele…

- Dan Robbins, artistul care a inventat pictura pe numere, a murit in Sylvania (Ohio) la varsta de 93 de ani, informeaza BBC. Robbins lucra la o firma de produse pentru pictura, in anii 1940, cand a inventat kiturile. In urmatorul deceniu, au fost vandute milioane de bucati in Statele Unite.…

- Mario Fresh a afirmat ca și-ar dori sa cante alaturi de binecunoscutul cantareț de manele Florin Salam. Tanarul artist Mario Fresh s-a aratat dornic sa cante manele. Acesta și-ar dori sa colaboreze cu celebrul Florin Salam, la adresa caruia a avut numai cuvinte de lauda. "As canta manele daca ar vrea…

- Radio Romania Cultural continua sa sondeze, sub egida emisiunii Nascut in Romania, sambata și duminica, de la ora 16.00, opiniile unor artiști, intelectuali și personalitați publice, pe diferite teme generate de existența națiunii sub zodia acestor 30 de ani de libertate. Luna martie este dedicata…

- Pictura murala „Cina cea de Taina” ar include un numar secret pe care Leonardo da Vinci l-ar fi indicat in mod intenționat, acesta facand referire la o invațatura importanta din Biblie.

- Seful ISJ Cluj, Valentin Cuibus, a declarat ca fiecare caz de abandon scolar identificat este trimis primariilor, care sunt obligate sa verifice situatia in familii si, daca este cazul, sa ii sanctioneze pe parintii care nu isi lasa copiii sa mearga la scoala. "Problema abandonului scolar este una care…

- O copie a uneia dintre cele mai faimoase picturii din istorie, ”Cina cea de Taina”, a marelui Leonardo da Vinci, a fost descoperita intr-o manastire capucina din Saracena, Cosenza, Italia. Interesant este faptul ca locul - la care se poate ajunge numai pe jos - era abandonat din 1918!