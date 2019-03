A murit Rafi Eitan, cel care l-a capturat pe Adolf Eichmann

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul spion israelian Rafi Eitan, seful comandoului care l-a rapit in Argentina in 1960 pe Adolf Eichmann, creierul "solutiei finale" de exterminare a evreilor din Europa, a murit sambata la varsta de 92 de ani in Israel, a anuntat postul de radio public israelian, citat de AFP, potrivit Agerpres."Rafi…

- Fostul spion israelian Rafi Eitan, seful comandoului care l-a rapit in Argentina in 1960 pe Adolf Eichmann, unul dintre principalii responsabili de "solutia finala", a decedat sambata la varsta de 92 de ani in Israel, a anuntat postul de radio public israelian, citat de AFP. Eitan a incetat din viata…

- Șeful diplomației ungare Peter Szijjarto a inaugurat marți la Ierusalim noua reprezentanța comerciala a țarii sale, dotata cu statut diplomatic, potrivit AFP.Pentru guvernul israelian, este vorba de înca un pas spre recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului."Traim…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca lanseaza "in fiecare zi" atacuri cibernetice impotriva Israelului, informeaza agentia de presa AFP. "Atacurile cibernetice ale Iranului au loc in fiecare zi. Noi le supraveghem, le vedem si le dejucam mereu", a afirmat Netanyahu…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut direct, vineri, omologului sau roman, Viorica Dancila, sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si sa sustina acest punct de vedere in cadrul Uniunii Europene. In timp ce partea romana a dat publicitatii doar cateva fotografii de la intalnirea…

- Iesirea din organizatie a fost anuntata in octombrie 2017 de catre Administratia presedintelui american Donald Trump si, cateva ore mai tarziu, de premierul israelian Benjamin Netanyahu.Liderul israelian a calificat masura lui Trump drept "curajoasa si morala, deoarece UNESCO a devenit…