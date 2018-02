Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- A fost unul dintre cei mai tari lautari din Romania, a avut sute de spectacole, a cantat cu ”spuma” lautarilor! Vestea a cazut ca un trasnet, George Pascu a decedat vineri! Avea 58 de ani! A

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. ‘Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului gripal.…

- Romania a trecut in avantaj in disputa cu Luxemburg (2-1), dupa ce Horia Tecau si Florin Mergea au castigat partida jucata impotriva perechii Raphael Calzi/Robi Tholl. Confruntarea face parte din turul I al Grupei a II-a a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis. Meciul a curs intr-o singura directie, Horia…

- ROMANIA LUXEMBURG CUPA DAVIS. Nicolae Frunza, numarul 596 ATP, il va intalni pe Ugo Nastasi, sambata, de la ora 12:00, in prima partida de simplu. Al doilea meci de simplu de sambata va fi cel dintre Marius Copil si Christophe Tholl. Duminica, de la ora 11:00, este programat meciul de dublu care…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Alerta intr-un oras din Romania, dupa ce un copil de patru ani a murit, fiind suspect de meningita. Totul s-a intamplat in Motru, judetul Gorj, iar autoritatile au decis sa inchida doua gradinite si o cresa pentru dezinsectie. Chiar edilul orasului a facut anuntul in direct la Antena 3.Citește…

- Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, a demisionat, marti, dupa ce luni seara doi muncitori au murit in urma unei interventii."Mi am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Un iesean s-a aflat la un pas de moarte in magazinul Dedeman din Valea Lupului @ In timp ce se afla la casa pentru a plati produsele cumparate, ieseanul Adrian Alexie a fost ranit grav, o coala acutita de metal fiind la un pas sa-i reteze piciorul @ A fost transportat imediat de ambulanta la spital,…

- Fostul presedinte al UDMR Marko Bela a precizat ca senatorul Verestoy Attila era bolnav de cateva luni si urma un tratament la Viena. "Am aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR care…

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Analiza debuteaza cu descrierea unui soi de criza de speranța în societatea româneasca: „Anul plin de proteste din România nu a putut aduce o schimbare pe termen lung, spun unii”. De anul trecut, scrie Euronews, România a trecut prin „valuri de proteste”,…

- Un barbat de 88 de ani s-a stins din viata in asteptarea unei ambulante, care nu a mai putut inainta din cauza zapezii, ramanand la aproximativ doi kilometri de casa sa. Echipajul de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) a fost solicitat sa intervina la un caz in localitatea Chiperesti, comuna Tutora,…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme…

- Din cauza viscolului o ambulanța a ramas blocata pe drumul spre un pacient de 83 de ani din comuna ieșeana Tomești. Primarul localitații a reușit sa ajunga la locul unde era troienit echipajul medical și l-a preluat cu alta mașina.

- Pe Facebook, Primaria Municipiului Giurgiu a scris: Dupa impactul foarte mare pe care l-a avut o postare personala a dlui.primar Nicolae Barbu legata de exemplul de buna practica de la Spitatul din Tulcea, unde este afisat pe toate usile faptul ca nu se accepta spaga si se pare ca asa stau lucrurile…

- ACTUALIZARE: Catalin Sechel, cel care a apucat sa-și vada soția ultima data exact cu o ora inainte ca ea sa intre in criza cardiaca, in seara din 30 noiembrie, ne-a declarat ca este stupefiat de aceasta concluzie: „Asta suna total aiurea! Ca și cum medicii și-ar fi facut treaba. Eu nu cred ca și-au…

- Salvamontistii romani au intervenit in peste 5.000 de cazuri, ajutand aproximativ 6.500 de persoane care au avut nevoie de asistenta. Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea celor 39 de structuri județene sau locale…

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- Spitalul Municipal Adjud, cu sediul in Municipiul Adjud, judetul Vrancea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical postliceala – Compartiment Cardiologie. Pentru a ocupa un post contractual…

- Ca si in anii precedenti, nici 2017 nu a fost lipsit de afirmatiile neinspirate ale oamenilor politici, unii facandu-se remarcati prin problemele pe care le au cu gramatica, in timp ce altii au dat dovada ca pot gafa la fiecare iesire publica pe care o au. De departe, in fruntea clasamentului…

- Aurelia Doina, o femeie in varsta de 64 de ani de origine romana, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea Ubeda, Spania, dupa mai multe ore in care nu a primit asistenta medicala, potrivit news.ro.Surse din spitalul au precizat pentru El Mundo ca faptele au avut loc…

- Aurelia Doina, o femeie in varsta de 64 de ani de origine romana, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea Ubeda, Spania, dupa mai multe ore in care nu a primit asistenta medicala.

- Tragedie in sportul romanesc. Gheorghe Dinu a murit in prima zi de Craciun. Tehnicianul de haltere a plecat la ceruri, dupa o suferința cardiaca. Dinu fost campion național la haltere și a cucerit medalii mondiale, trei la numar, balcanice și europene pentru Romania. Valcean la origine, Dinu se intorsese…

- Gicu Grozav este fotbalistul curtat de FCSB și CFR Cluj, insa Cornel Țalnar, unchiul sau, susține ca mijlocașul de 27 de ani nu va reveni in Romania. Grozav a fost abordat atat de clujeni, cat și de patronul roș-albaștrilor, in condițiile in care a renunțat la serviciile impresarului Laurențiu Marinescu. …

- Portarul titular al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 ce va fi prezent la Campionatul Mondial 2018 cu "naționala" Panama, probabil, cea mai mare surpriza din Rusia. Jaime Penedo a sosit in vara 2016 in Ștefan cel Mare și este printre foarte puținii fotbaliști ai "cainilor" care joaca bine,…

- Un accident grav a avut loc marti seara, in judetul Bihor. 12 persoane au fost raite in urma impactului dintre trei masini. Din cauza accidentului traficul in zona a fost blocat, relateaza Romania TV.La fata locului au fost trimise sase autospeciale din cadrul ISU Crisana si doua echipaje de la Serviciul…

- Jandarmeria Romana face apel la oameni sa doneze sange pentru fetita unui jandarm care a murit in accidentul produs sambata in localitatea Harman, judetul Brasov. „Fetita colegului nostru, sublocotenent Cioanca Florin, decedat ieri (sambata – n.r) intr-un grav accident rutier produs in localitatea Harman,…

- Dupa aventura cresterii promisiunilor in progresie geometrica la inventarul oualor a reiesit ca nu li s-a dublat decat pretul, nu si galbenusul. Oul a devenit unitate de masura pentru inflatie. Impreuna cu untul si cu alte alimente de baza, Oul, chiar daca cel din marile magazine nu este romanesc, venind…

- UPDATE. Microbuzul rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, in urma caruia doua persoane au decedat și mai multe au fost ranite, facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip."E…

- Salvarea pare sa vina de unde ne asteptam mai putin. Chimisti de la Universitatea din Bristol au creat combustibil din bere, potrivit phys.org. Pentru bautorii de bere aceasta noua intrebuintare poate parea o risipa, insa poate fi o salvare. Nu va asteptati sa turnati bere direct din doza…

- "Ambasada Franței in Romania a primit cu tristețe vestea decesului Regelui Mihai I al Romaniei. Regele Mihai a jucat un rol crucial in istoria Romaniei și va ramane un simbol al luptei poporului roman pentru libertate. Ambasada Franței transmite condoleanțele sale Familiei Regale și poporului roman",…

- Conflictul dintre fostul Principe Nicolae și rudele sale nu s-a stins nici dupa moartea Regelui Mihai, dovada ca acestea au luat o decizie radicala, ar putea considera unii, in privința nepotului renegat al ultimului monarh al Romaniei. Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai I, nu a fost anunțat…

- Ultimul monarh al Europei , Regele Mihai 1 a murit ! Astazi se incheie o pagina din Istoria Romaniei. Casa Regala a Romaniei a anuntat ca Regele Mihai a murit, la varsta de 96 de ani. Mihai I a fost ultimul monarh al Romaniei. Regele Mihai a schimbat istoria celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scurtandu-l…

- Tensiunile social-politice din Ucraina s-au acutizat in ultimele zile, in contextul in care Kievul este de facto in razboi cu Federația Rusa, in teritoriile din estul țarii, iar SUA iși condiționeaza ajutorul de impunerea unei politici penale similare cu cea pe care o susține in Romania. Principalele…

- Un mal de pamant s-a prabușit luni, in jurul pranzului, peste doi muncitori din Dolj. Accidentul s-a produs in timp ce muncitorii faceau lucrari de constructie pe o proprietate privata din Craiova. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru salvarea lor, dar nu au putut face nimic pentru a-i…

- Caz incredibil la Spitalul Județean de Urgența din Piatra-Neamț, unde o tanara de 23 de ani a murit la o zi dupa ce a dat naștere unui baiețel. "A decedat o pacienta de 23 de ani in urma unei tulburari de ritm cardiac, dupa ce a nascut natural (un baiețel). Sarcina era in 41 de saptamani și…

- Lipsa imunoglobulinei din spitale are urmari mortale. O pacienta de 69 de ani, cu imunodeficiența primara a murit dimineața la spitalul județean Alba. Femeia luase o infecție, iar fara imunoglobulina, starea ei s-a agravat și a facut septicemie.

- Dintre toate regiunile cu populații etnice ungare aflate in afara granițelor statului național, cel mai mare numar de etnici ungari traiesc in Romania, in Transilvania, iar ei au contacte zilnice cu populația majoritara. Din acest motiv, MTI, Agenția de Presa Ungara, a lansat incepand din 1 decembrie…

- In Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru medicii din spitale devine obligatoriu programul normal de lucru de 48 de ore pe saptamana. Aceasta prevedere contravine prevederilor din Codul Muncii și incalca orice norma de lucru in cazul oricarui salariat…

- Lumea artistica din Romania a fost cutremurata, in decurs de numai cateva zile, de moartea a doua mari actrițe. Joi, aproape de ora 16:00, STIRIPESURSE.RO informa, in premiera in presa, ca Stela Popescu a incetat din viața. Azi, și Cristina Stamate a murit, dupa o crunta boala, fiind internata chiar…

- Trei romani au murit si alti cinci au fost raniti, ieri dimineața, in urma unui accident care a avut loc la Szolnok, in Ungaria, la aproximativ 150 de kilometri de granita cu Romania, fiind implicate un autobuz si un microbuz, anunta Mediafax.

- Doliu in Romania. A murit celebra actrita Stela Popescu Actrița Stela Popescu a murit, joi, in locuința ei, la virsta de 81 de ani. Potrivit reprezentanților ISU, citați de Realitatea TV, la ora 15:32 a fost primit un apel la 112 prin care se anunța ca actrița Stela Popescu a fost gasita in curtea propriei…

- Ar putea sa va intereseze: In stare grava 9.06.2010 Injunghiat de tata 11.06.2010 Israelul starnește controverse 6.06.2010 Mențin starea de urgența 14.06.2010 Un grav accident de circulație s-a produs în aceasta dimineața la intersecția dintre DN39 și A4, în apropiere de localitatea…

- Ian Takudzwa Nyamangodo este din Zimbabwe, are 28 de ani și este rezident in chirurgie generala la Spitalul Județean de Urgența Neamț, din luna octombrie 2017. Colegii ii spun dr. Ian. A venit in Romania acum opt ani și a studiat medicina la Iași, secțiunea in limba engleza. A plecat de acasa nu atat…

- Doliu in rugby ul din Romania. Astazi, s a stins din viata, la numai 41 de ani, rapus de o boala necrutatoare, Octavian Campian, medicul lotului national tricolor.Mesajul Federatiei Romane de Rugby a fost urmatorul:Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national…