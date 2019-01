Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vizitat miercuri seara Spitalul de Copii, unde s-a intalnit cu primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Atat Guvernul, cat și Primaria vor aloca bani pentru ca spitalul sa fie finalizat in decembrie 2019. The post 22 milioane de lei pentru noul corp al Spitalului de Copii.…

- O suma colosala era in bancomatul aruncat in aer la Brasov, vineri noaptea. Talharii sunt de negasit si cel mai probabil au furat toti banii, dupa ce au aruncat in aer sucursala CEC Bank. O explozie teribila a cutremurat in nopate un bloc din Brasov si sediul unei sucursale bancare…

- Maternitatea Giulești susține ca bebelușii cu stafilococ auriu nu s-ar fi infectat in spital. Daca exista o minima suspiciune ca acei copii nu sunt in regula, nu erau externați, au sustinut medicii din conducere azi.

- Reprezentanții cetelor de juni din Brașov au facut spectacol in Parlamentul European in cadrul unui eveniment care a marcat Centenarul Unirii. Junii și junițele au ajuns la Bruxelles la inițiativa și invitația eurodeputatului social-democrat Razvan Popa, cel care i-a și prezentat oaspeților…

- Fostul deputat Dan Ilie Morega a facut joi o donație de 3000 de lei pentru mama celor doi frați din Plopșoru, familia traind intr-o locuința darapanata de doar cațiva metri patrați. Veniturile sunt insuficiente pentru a duce o viața decenta și de a le acorda tot ce le este necesar, a relatat, recent,…

- Barbatul din Brașov care a șocat o țara intreaga dupa ce și-a ucis soția și cei doi copii, in luna martie curent, a fost condamnat la un an de inchisoare pentru consum de droguri, scrie mytex.ro.

- Guvernul pregateste o surpriza cu doua taisuri pentru toti parintii din Romania care au copii minori. Este vorba de implementarea programului guvernamental prin ordonanta de urgenta "gROwth Contul individual de economii Junior". Proiectul a ajuns pe 12 octombrie pe masa Consiliului Economic si Social.…

- Universitatea Transilvania sarbatorește cei 70 de ani de la inființare, semnand acorduri de cooperare cu universitați din Turkmenistan. In afara de aceste intalniri, vineri, 26 octombrie 2018, Universitatea Transilvania a pregatit un program de aniversare incepand cu ora 10:00 care se va…