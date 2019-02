8 lucruri pe care femeile trebuie să le ştie despre viaţa amoroasă Iata 8 lucruri pe care orice femeie ar trebui sa le stie despre sex. 1. Toate femeile au o pozitie preferata din care ajung usor la orgasm



Incearca pana cand o vei descoperi si pe a ta. Apoi, orgasmele vor veni din ce in ce mai des si mai usor.

2. Cu timpul, aceasta pozitie se schimba



Odata descoperita, nu te baza pe faptul ca va ramane pentru totdeauna aceeasi. Varsta, nasterile, precum si alte modificari hormonale pot interfera cu atingerea orgasmului, astfel incat trebuie sa descoperi alte pozitii care sa-ti aduca placere. 3. Sa fii dezbracata nu e mare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

