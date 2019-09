75% dintre români doresc exploatarea resurselor naturale Barometrul de securitate energetica este un instrument anual ce iși propune sa masoare percepții, atitudini și viziuni legate de politica energetica analizate in tabloul mai amplu al relațiilor internaționale. Lansarea Barometrului va prilejui prezentarea unor subiecte complexe precum atitudinea romanilor fața de schimbarile climatice, comportamentul de economisire a consumului de energie, percepția publica fața de diversele surse de energie, raportarea romanilor cu privire la proiecte strategice in domeniul exploatarii de gaz natural (Marea Neagra), a producției de energie electrica (Cernavoda),… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

