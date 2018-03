Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul din Parscov a devenit funcțional, incepand de astazi. Unitatea sanitara a fost inaugurata dupa o investiție de aproape 350 de mii de euro pentru a deservi locuitorii din imprejurimi. Pana acum, oamenii se vedeau nevoiți sa vina pana in municipiul Buzau pentru a beneficia de ingrijiri medicale.…

- Vezi cum poti fi urmarit prin telefonul mobil. Semne ca telefonul mobil ar putea fi compromis.FOTO Telefonul mobil este una dintre cele mai importante inventii si este aproape imposibil sa-ti inchipui viata fara el. Telefonul mobil a rezolvat atat de multe probleme, a usurat viata atat de mult, afacerile…

- Crenvursti vegetali, pateurile si salamul de soia sunt pline de chimicale menite sa suplineasca lipsa materiei prime – carne, lapte si oua, si duc ideea de purificare a organismului in derizoriu. Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune…

- Comprimarea fisierelor se refera la reducerea spatiului ocupat de acestea pe mediul de stocare. Dar fisierele nu sunt bureti, pe care sa-i comprimam supunandu-i unei forte. Fisierele sunt formate din biti. Sa luam, de pilda, formatul zip. Orice utilizator de calculator este familiar cu acest tip de…

- Infecțiile parazitare afecteaza aproximativ 3.5 miliarde de oameni, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Fiind o problema atat de raspandita, iți spunem cum iți dai seama daca ai paraziți in organism.

- Tudor Chirila i-a taxat din noi pe guvernanți și a laudat protestul mamicilor, din Piața Victoriei. Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat cartonase rosii guvernantilor.Citește…

- O jumatate de ceasca cu seminte crude de dovleac asigura necesarul zilnic din acest mineral esential pentru corpul tau. Descopera din ce alte surse il poti lua! Un studiu efectuat de specialistii de la Universitatea Harvard arata ca magneziul are un rol crucial in corp, reducind cu 33% riscul de a suferi…

- Val de infecții respiratorii la Cluj. Numarul bolnavilor care s-au adresat camerei de garda a spitalului in zilele de 9, 10 și 11 februarie a fost, in medie, de 95 zilnic, cu aproximativ 26% mai mult comparativ cu finalul lunii ianuarie cand la camera de garda se inregistrau aproximativ 75 de cazuri…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor. …

- Muzeul Judetean Satu Mare- Sectia de Arta (P-ta Libertatii nr. 21), propune publicului satmarean, doua expozitii purtand aceasi semnatura: Cristina Gloria Oprisa. Primul eveniment va avea loc joi 15 februarie 2018, ora 17.00, cand va fi vernisata a V-a editie a expozitiei din ciclul „Semne”- Semn Insemn…

- Lidia Fecioru sustine ca exista trei reguli pe care trebuie sa le respecti cu sfintenie daca vrei sa ai o viata buna si prospera. “1. Legea comenzii: Trebuie sa formulezi clar ce vrei! Este foarte important sa spui exact ce vrei. Gandurile noastre sunt cele mai importante. Cand ceri ceva, trebuie sa…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- Președintele SUA, Donald Trump, este adesea criticat de nutriționiști pentru ca ofera un exemplu negativ de obiceiuri alimentare. Președintele SUA este dependent de mincarea unui celebru restaurant fast-food. De asemenea, apropiații spun ca bea o cantitate mare de suc acidulat pe baza de cola, sortimentul…

- Tatal Mihaelei Buzarnescu este suparat pe conducerea FR de Tenis, dupa ce forul condus de George Cosac a exclus, luna trecuta, 122 de cluburi, printre care și LPS Mircea Eliade București, unde Mihai Buzarnescu este antrenor de tenis. Parintele jucatoarei cu cea mai mare ascensiune din circuitul WTA…

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, ca cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul personal.

- Din pacate, rinichii dau semnale cand boala i-a acaparat deja. Fiind precum niște filtre ale organismului uman, aceștia au rolul de a te proteja de toxine, motiv pentru care este extrem de important ca, la primul semnal resimțit, sa te prezinți la medic, scrie realitatea.net.

- Sotul gelos isi suna zilnic sotia si o intreba: – Unde esti, draga mea? – Acasa, scumpule! De ce? – Esti sigura?! – DA! – Porneste, te rog, blenderul! Sotia porneste blenderul. Aude barbatul zgomotul, zambeste in sinea lui si inchide. A doua zi sotul…

- Iata 8 semne ca ghidul tau spiritual incearca sa te contacteze. Un mesaj special Ghidul spiritual ar putea folosi materialele scrise pentru a ajunge la tine. Ai citit vreodata ceva, pentru ca apoi sa auzi exact cuvintele citite? Ai subliniat un pasaj dintr-o carte sau revista, pentru a apoi sa o…

- Pacientii spitalului din Aleșd trebuie sa plateasca 5 lei daca vor sa urmareasca programele preferate la televizor. O data ce au achitat suma, aparatul funcționeaza 10 ore. Dupa care trebuie platita din nou aceasta suma. "Exista un mecanism unde acesti bani sunt introdusi, un fel de aparat si timp de…

- A fost istoric, filozof, jurnalist, romancier și romancier. Neagu Djuvara a incetat, ieri, din viața la 101 ani. Cei care i-au citit carțile, dar și cei care l-au cunoscut, și l-au apreciat sincer, spun despre marele jurnalist istoric ca a fost unul dintre oamenii care emana prin toți porii aristocrație.…

- Zilnic, minim cinci șoferi sunt opriți pentru ca nu stiu cum sa faca corect depasirile si respectiv acestea devin neregulamentare. Informatia a fost facuta publica de Inspectoratul National de Patrulare, care a lansat si un tutorial video pentru astfel de conducatori care au mai uitat din ce au invatat…

- Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor continua și in aceasta perioada, in ciuda faptului ca care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, a anunțat luni reprezentanta diplomatica. Solicitantii de viza care au o programare…

- Milioane de femei sufera de disfunctiuni ale glandei tiroide fara fie constiente macar de acest lucru. Poate fi destul de greu sa recunosti simptomele, crezand ca acestea au o cu totul alta semnificatie! Iata cateva dintre cele mai intalnite!

- Rinichii reprezinta unul dintre cele mai importante organe ale corpului nostru si este esential sa functioneze in mod corect, avand rolul de a filtra sangele si de a elimina subsantele nocive din organism, prin urina.

- Peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic prin intermediul motoarelor de cautare, iar peste trei sferturi dintre acestea sunt inregistrate pe Google, releva un studiu de specialitate, citat de un canal de marketing online.

- Ministrul ceh de externe Martin Stropnicky a publicat o scrisoare deschisa, ca raspuns la solicitarea ambasadorilor de la Praga care nu sunt de acord cu plasarea pe monumentul mareșalului sovietic Ivan Konev a unor placi explicative. Scrisoarea este publicata pe site-ul Ministerului ceh de Externe și…

- Semne bune anul are? Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA este deschisa convorbirilor cu Coreea de Nord „la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare”, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph. Profesorul Cho Dong-uk…

- În ziua de 8 ianuarie a.c. poliiti din cadrul Poliiei Municipiului Brila au acionat pe raza municipiului Brila având ca principal obiectiv prevenirea accidentelor rutiere i asigurarea ordinii i linitii publice. Pe timpul activitilor au fost verificate 8 societi comerciale legitimate 70 de…

- Tiroida este o glanda endocrina cu un rol important in dezvoltarea și funcționarea normala a organismului. Este situata in regiunea anterioara a gatului, in loja cervicala și cantarește aproximativ 15-25 g. Tiroida are forma literei „H” și este alca- tuita din doi lobi situați de fiecare parte a traheei,…

- In 2016, Asociatia „Salvati Batranii Saucesti” a fost sanctionata cu amenda in suma de 20.000 lei, dupa ce inspectorii AJPIS au constatat ca aceasta furniza servicii sociale tip „camin de batrani” fara licenta de functionare. „Fapta prezinta un grad ridicat de pericol social”, avertizeaza conducerea…

- Horoscop Domnul fie laudat, am vazut Carul Anului Nou! Și nu unu, ci doua! Aici, in Drajna, in Prahova submontana, areal vechi unde istoria este prezenta intr-un amestec tainic al trecutului, viitorului și prezentului. Castrul roman, Rumi Dava, drumul invaziilor care imi trece pe sub fereastra, și inca…

- O femeie de 67 de ani, bolnava, a fost batuta in fiecare zi de propriul nepot, cu pumnii si cu un cleste pentru soba, iar in cele din urma a decedat. Ancheta care a dus la condamnarea tanarului arata cruzimea la care victima a fost supusa timp de mai multe luni.

- Problema gunoiului din Balti devine din ce in ce stringenta. Zilnic, autoritatile reusesc sa transporte doar o treime din deseurile care se acumuzeaza, iar ca urmare, in tomberoanele pline peste limita au inceput sa misune sobolanii si soarecii.

- Nu stim cum se face ca politicienii putrezi de bogati au si un comportament subred care denota grave lipsuri de inteligenta sociala. Dupa ce senatorul PSD, Serban Nicolae i-a vorbit extrem de vulgar, in Parlament, senatoarei USR, Cosette Chichirau, acum a venit randul colegului sau de la Constanta sa…

- Politia rutiera face o data la un timp actiuni de control de rutina. Pe langa verificarea legalitatii actelor, ele pot sa insemne si verificarea accesoriilor pe care nu vrem sa le folosim vreodata. Poliția rutiera a inceput din nou sa faca diverse controale de rutina in care sa verifice și conținutul…

- Alternatorul este o piesa esentiala intr-un motor cu ardere interna, cum este cel al automobilelor, deoarece este piesa ce are drept scop convertirea energiei mecanice in energie electrica. Energia electrica este sub forma de curent alternativ, de unde si denumirea de alternator. De regula,…

- Comisia Iordache lucreaza luni pana la miezul nopții. Decizia a fost votata in timp ce la Senat avea loc ședința de plen și a fost anunțata de senatorul PNL Alina Gorghiu. In plus, parlamentul va lucra 12 ore, zilnic, pana vineri, pentru a trece legile justiției și legea bugetului de stat. Senatul va…

- Semne diacritice Ultimele doua sondaje - IMAS, de marti, si Barometrul Opiniei Publice, de joi, - confirma ceea ce acum o luna parea de necrezut: ca majoritatea cetatenilor Republicii Moldova se intorc din nou cu fata spre Uniunea Europeana. Sondajul IRI, lansat la inceputul lunii noiembrie indica pentru…

- Indiferent daca esti designer sau un client, Horia Oane, antreprenor roman si CEO al studio-ul de design si branding" BroHouse , sustine ca "sigur ca ai auzit "lucruri" despre aceste competitii publice de design. Sunt convins...

- Rinichii au un rol foarte important in organism, insa sunt foarte sensibili. Daca nu mai funcționeaza, intregul organism intra in avarie. Afla daca rinichii tai sufera insuficiența renala, precum sa cum sa previi alte afecțiuni, scrie realitatea.net.

- „Chiar daca Universul s-ar chinui miliarde de ani, tot nu ar fi capabil sa creeze o copie exacta a ta”. Aceasta este doar una dintre mesajele pe care,un tata bolnav de cancer le scrie zilnic pe șervetele pe care le pune apoi in pachetul cu mancare de pranz al fiicei sale. Garth Callaghan, in varsta…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, a anuntat marti Institutul National de Statistica. Cel mai mult s-au scumpit ouale, urmate de transportul aerian, unt, citrice si energia electrica, arata datele Statisticii. Aceasta inflamare a preturilor…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu 9 10 decembrie a.c., va intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2017 2018, care va fi valabil pana la data de 8 decembrie 2018. Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii pietei atat prin urmarirea si realizarea unui serviciu de calitate,…

- Dar in aceasta perioada sunt mai solicitați ca niciodata, deși nu exista o amenințare specifica. 1.000 de militari sunt in prezent pe strazile Bruxellesului. Patruleaza intre 12 și 16 ore pe zi, indiferent de vreme. Aceasta patrula e formata din 4 militari, membri ai unei companii de…