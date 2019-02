7 lucruri esenţiale de care ai nevoie în primul trimestru de sarcină Iata care sunt lucrurile de care ai nevoie in primul trimestru de sarcina.

1. Un sutien bun



Te poti intreba la ce te va ajuta un sutien. Ei bine, sanii vor incepe sa se mareasca si sa te doara, asa ca ai nevoie de un sutien care sa-ti sustina corespunzator bustul.



Poti face economie si sa cumperi un sutien pe care sa-l poti folosi si la alaptat.

2. Multivitamine



Daca nu ai luat vitamine inainte de conceptie, este momentul sa le iei acum. Cere sfatul medicului care iti va recomanda multivitamine speciale pentru femeile insarcinate, menite sa asigure… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Viața este prea frumoasa și prea scurta ca sa o irosesti cu frica, indoiala si incercarea de a-i mulțumi pe alții. 1.Nu va mai temeți – Frica este bariera pentru cei slabi și piatra de temelie pentru cei puternici. Simte frica și du-te sa o intalnești. Moartea vine pentru toata lumea, cu totii vom muri,…

- Al patrulea trimestru din 2018 aduce rezultate amestecate pentru Netflix, cu venituri usor sub asteptari, dar o cresterea importanta a numarului de abonati, informeaza News.ro.Cea mai buna veste pentru Netflix este ca a reusit in ultimul trimestru sa dobandeasca chiar mai multi abonati decat…

- Atunci cand suntem raciti, organismul este foarte slabit si pierde multe vitamine si proteine esentiale, de aceea trebuie sa suplimentam cu ce are nevoie. De aceea trebuie sa avem o alimentatie corespunzatoare, pentru a ne asigura ca organismul se reface cat mai repede, pentru ca nimanui nu-i place…

- La sediul renovat al Presedintiei Republicii Moldova, devastat in urma protestelor violente din 7 aprilie 2009, a avut loc slujba de sfintire miercuri, 19 decembrie, oficiata de catre Mitropolitul Chisinaului si Intregii Moldove Vladimir.

- De la ultima mea carte de poezie pot masura timpul cu cateva sute de poezii noi, pe care le-am scris zilnic, uneori mai multe, facandu-și loc fiecare intre diversele mele framantari, obligații, munci. Cele mai numeroase poezii, ca de obicei, sunt de dragoste. Ultima mea carte se cheama ”Sa strigi…

- Trucuri naturale care te ajuta sa scapi de insomnie 1. Asigura-te ca este totul comod Asigura-te ca patul este confortabil. Acest lucru poate varia de la persoana la persoana, dar incearca sa faci tot ce este posibil pentru a te asigura ca patul nu te impiedica sa dormi bine. Incercarea de a dormi pe…

- Scortisoara macinata, sub forma de baton sau ca ulei esential, stimuleaza memoria, incetineste caderea parului si ne ajuta sa scapam de kilogramele in plus. Fiind unul din alimentele cele mai bogate in antioxidanti ne mentine tineretea si combate stresul. Recent s-a descoperit ca scortisoara echilibreaza…