Zonele din Romania in care numarul cazurilor de COVID-19 a explodat in ultimele zile Numarul cazurilor noi de teste pozitive COVID-19, raportate vineri, pentru 24 de ore, este de 411, la nivelul intregii tari. Este pentru a doua zi consecutiva, in aceasta saptamana, cand numarul a trecut de 400 de cazuri inregistrate intr-o zi. Joi au fost raportate 460 de cazuri noi.



Bilantul total al imbolnavirilor din Romania a ajuns la 25.697, iar cel al deceselor la 1.579, cu 14 mai multe fata de raportul de miercuri. 18.181 de pacienti s-au vindecat. La Terapie Intensiva mai sunt 186 de pacienti.



Judetul Prahova este pe primul loc in tara la numarul de noi imbolnaviri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de gospodarii au fost inundate in ultimele ore, cand mai multe persoane au fost evacuate din calea apelor. Cea mai grava situație este in Vaslui, unde o femeie a murit luata de viitura, potrivit IGSU. De asemenea, mai multe drumuri nationale din judete din Moldova și Transilvania sunt blocate,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari, din care una cod rosu de inundatii valabila pana miercuri pe rauri din șapte judete. Conform hidrologilor, in intervalul luni ora 18:00 – miercuri ora 12:00, pe rauri din județele Maramures, Bistrita Nasaud, Suceava,…

- Pesta Porcina Africana continua sa faca pagube in gospospodariile romanilor, si in plina pandemie de coronavirus. Sunt afectate 203 localitați din 27 de județe ale tarii, iar in alte 11 județe au fost inregistrate cazuri doar la mistreți.In Romania exista, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, s-au confirmat 251 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, numarul total ajungand la 3.864. 374 pacienti s-au vindecat, iar 141 sunt la ATI.O situație grava este, in continuare, la Suceava, unde s-au inregistrat 1.215…

- Pana astazi, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la…

- Inca 445 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in Romania, numarul total al persoanelor testate pozitiv cu COVID-19 ajungand la 3.183, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. La ATI, in acest moment, sunt internati 83 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283…

- Pana astazi, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 126…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 126…