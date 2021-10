Zone pietonale și în Sectorul 4. Primăria vrea să reducă numărul de mașini pe anumite artere, după model francez Primaria Sectorului 4 propune transformarea unor strazi in zone pietonale. Modelul este preluat de la francezi, care au reușit astfel sa reduca poluarea fonica și cu 2,2 decibeli. Mai mult, capitala Franței a majorat suprafața spațiilor verzi din cartierele orașului. Daniel Baluța spune ca Parisul a redus semnificativ numarul mașinilor din oraș și a transformat mai multe artere de circulație in zone pietonale. „Conceptele europene dezvoltate la Paris au reușit sa reduca semnificativ numarul mașinilor din oraș, sa transforme mai multe artere de circulație in zone pietonale. Și totodata sa sporeasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

