Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Tatalui si Ziua Mamei au fost legiferate ca sarbatori in Romania incepand cu anul 2010.Legea cu privire la aceste doua sarbatori a fost aprobata de Senatul Romaniei in luna iunie 2009 unui grup de parlamentari romani, printre care Ludovic Orban, Mircia Giurgiu si Liana Dumitrescu. Pe 29 septembrie…

- „In fiecare zi, peste 3.200 de teste COVID-19 s-ar putea face in plus in Romania, prin implicarea aleșilor locali ai PSD, iar in curand capacitatea de testare va depași 4.000! Nu am mai stat dupa acest Guvern, depașit total de situație! De la inceputul crizei, președinții de Consilii Județene…

- "Incasarile in martie ne-au aratat ca economia a incetinit, ca au fost multe companii care nu au mai putut sa funcționeze. In aprilie vedem, totuși, ca majoritatea companiilor mari, care aveau bani in conturi și puteau sa plateasca impozite, au inceput sa le plateasca. Pe aceasta cale le mulțumesc,…

- Amanarea platii facturilor la energie electrica este o solutie nefericita pentru sistemul energetic, in schimb Guvernul ar trebui sa injecteze lichiditate in sistem, a declarat, miercuri, directorul general adjunct al E.ON Romania, Anca Dragu, la o conferinta de specialitate. "S-a tot discutat de aceasta…

- Biroul Executiv (BEx) al PRO Romania s-a reunit, online, luni, 13 aprilie, pentru a dezbate și adopta poziția partidului in raport cu prelungirea starii de urgența, inființarea unei comisii parlamentare de ancheta privind achizițiile publice in domeniul sanatații, masurile de șomaj tehnic și de diminuare…

- "Apel la responsabilitate si celeritate pentru instalarea unui Guvern legitim cu puteri depline care sa treaca Romania peste furtuna ingrozitoare pe care o traverseaza acum. PNL trebuie sa se trezeasca la realitate. Avem datoria sa punem capat oricarei aventuri politice chiar acum. Romania nu poate…

- "Si Parlamentul European isi va reduce activitatea. Maine va fi o sesiune, iar apoi activitatea se suspenda. Sper ca una din decizii sa fie suspendarea scolile, pentru ca nu va sctrica o pauza de 2 saptamani, in care Guvernul sa evalueze situatia. Ar fi pacat sa ne punem copiii in pericol. Sper…

- Comisia pentru Sanatate a Camerei Deputaților a discutat și a aprobat o varianta de Lege privind vaccinarea persoanelor in Romania care prevede obligativitatea vaccinarii copiilor cu anumite tipuri de vaccinuri, altfel copiii risca sa nu mai fie primiți temporar in școli și gradinițe in anumite cazuri,…