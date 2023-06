Ziua Regelui Charles. Prima ceremonie, in imagini Trooping the Colour este un eveniment anual organizat pentru a marca ziua de naștere a monarhului Marii Britanii. Deși ziua Regelui Charles este in noiembrie, celebrarea oficiala este stabilita prin tradiție in luna iunie. Anul acesta, evenimentul a fost unul cu atat mai special cu cat a fost pentru prima oara organizat in cinstea noului monarh, Regele Charles. De asemenea, a fost pentru prima oara cand monarhul a luat in mod activ parte la parada, defiland calare pe cal. Regina Camilla și Prințesa Kate Middleton Prințul William, Prințul Edward,…