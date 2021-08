Ziua Muntelui. Salutul Soarelui pe Ceahlău Pe 6 august, de Probejenie, este sarbatorit Muntele Ceahlau. Aceasta sarbatoare a strabatut timpurile, modificandu-se in funcție de dorințele oamenilor și de modul in care aceștia privesc catre Cer. Sa ne amintim de geograful antic grec Strabon, care povestea in scrierile sale despre muntele sfant Kogaion, unde traia marele preot Zamolxis, devenit, mai apoi, deificat de daci. Legenda spune ca Dochia, fiica lui Decebal, a ales drept loc de refugiu din calea romanilor același Ceahlau al zeului Zamolxis. Impresurata de oștile imparatului Traian, care o dorea, ea s-a rugat divinitații și s-a prefacut… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

