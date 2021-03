Ziua Internationala a Femeii omagiata de Google Ziua Internationala a Femeii este omagiata astazi printr un Doodle nou, care face o calatorie printr o serie de premii din istoria femeilor evidentiind pionierele de sex feminin care au contestat tiparele si au deschis calea in educatie, drepturi civile, stiinta, arta si multe altele. Doodle lul aduce un omagiu acestor eroi, reprezentand mainile care au deschis usile generatiilor de femei.In timp ce unele premii realizeaza ceva spectaculos de nou, altele primesc o recunoastere sau un drept care ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau implinește 30 de ani, maine, chiar de Ziua Internaționala a Femeii. Artista a inceput sa petreaca din seara asta, iar soțul ei a surprins-o cum nu se putea mai frumos. Adi Rus i-a aratat cat de mult o iubește cu declarații de dragoste și un buchet imens de trandafiri roșii.

- 8 martie: Ziua Internaționala a Femeii. Ce se sarbatorește de fapt in aceasta zi 8 martie: Ziua Internaționala a Femeii. Ce se sarbatorește de fapt in aceasta zi In intreaga lume, ziua de 8 martie este cunoscuta ca sarbatoarea internaționala a femeii, chiar in luna martie, care vestește sosirea primaverii.…

- 8 martie: Ziua Mamei. Sarbatoarea realizarilor economice, globale și sociale ale femeilor din intreaga lume 8 martie: Ziua Mamei. Sarbatoarea realizarilor economice, globale și sociale ale femeilor din intreaga lume Citește și: Mesaje de 8 martie. Felicitari și Urari care pot fi transmise prin SMS de…

- 8 Martie – Ziua Internaționala a Femeii. Insa 8 Martie este mai mult decat atat. Reprezinta o zi in care se celebreaza drepturile obtinute de femei pe mai multe planuri, fiind denumita la inceputuri Ziua Internationala a Femeilor Muncitoare. Iata cum a luat naștere aceasta tradiție.Ziua Internaționala…

- Femeile din cadrul primariilor gorjene vor avea parte astazi de tratamente deosebite atat din partea colegilor cat si din partea primarilor. Majoritatea vor marca Ziua Internationala a Femeii cu flori si program redus. Alte primarii au marcat deja ev...

- Pe data de 8 Martie sarbatorim Ziua Internaționala a Femeii. Acesta zi in Romania este un prilej de a sarbatorii femeia in rolul ei de mama și de soție. Dar ziua de 8 Martie are o insemnatate mult mai mare in multe parți din intreaga lume. In aceasta zi se sarbatoresc realizarile femeii și in egala…

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita la Filarmonica Brașov printr-un concert extraordinar in care veți avea ocazia sa ascultați o selecție de lucrari dedicate tuturor Doamnelor și Domnișoarelor. Artiștii Orchestrei de Camera, sub indrumarea muzicala a concert-maestrului Danut Manea, alaturi…

- Astazi, in cinstea Sfantului Valentin, Ziua Indragostitilor, numita, de asemenea, Ziua Sfantului Valentin sau Sarbatoarea Sfantului Valentin, sarbatorita anual pe 14 februarie, motorul de cautare Google a schimbat pagina de start special pentru a marca acest eveniment. Initial a fost sarbatorita ca…