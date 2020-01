Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) expune in perioada 20 decembrie 2019 – 19 ianuarie 2020, in cadrul seriei „Exponatul lunii”, patru obiecte hallstattiene de podoaba, recent intrate in colecțiile sale, piese preistorice din bronz provenite din cadrul sitului arheologic Tartaria – Podu Tartariei…

- Hainele purtate de un revolutionar in ziua in care a fost impuscat in cap in 21 decembrie 1989 la Cluj-Napoca, printre care o camasa patata cu sange, au fost prezentate, pentru prima oara, intr-o expozitie comemorativa de atmosfera la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT), scrie Mediafax.…

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, in colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Romaniei București și Primaria Comunei Vețel, organizeaza expoziția Micia – Arc peste timp. Vor fi prezentate publicului vizitator diverse artefacte,…

- Miercuri, 20 noiembrie 2019, ora 16.30 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisata expoziția “Alba Iulia, o istorie de 20 de secole”. Expoziția “Alba Iulia, o istorie de 20 de secole” propune o analiza a rolului istoric al orașului, incepand de la fondarea castrului Legiunii a XIII-a Gemina…

- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) din Cluj-Napoca marcheaza implinirea a 30 de ani de la Revolutie printr-o expozitie-eveniment intitulata "Cluj. 21.12.1989". "La 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei a incercat sa (re)transmita…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), in parteneriat cu ing. Cristian Dumitru (Asociatia Muzeul Jucariilor) anunta deschiderea expozitiei temporare "Arta Transeelor". Evenimentul va avea loc joi, 24 octombrie 2019, incepand cu ora 13:00, la sediul MNIR din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, Bucuresti.…