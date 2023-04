Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm a fost omorat, doi tineri au fost injunghiați, iar principalul suspect și-a taiat venele, intr-un scandal care a avut loc azi noapte, in județul Brașov. Cei patru se știau mai demult și se aflau la un pahar intr-o locuința din Rașnov. La un moment dat, unul dintre barbați, in varsta de 39…

- Dino Parc, cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei, iși propune sa imbine placut distracția cu educația. Astfel, in perioada martie – mai, acesta ofera instituțiilor de invațamant școlar și preșcolar din Romania posibilitatea de a vizita gratuit parcul și a explora interactiv lumea dinozaurilor.…

- Cinematograful timișorean Victoria va gazdui intre 30 martie și 2 aprilie „Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiana in Romania”, un festival care va prezenta cele mai bune 12 filme italiene realizate recent, precum și filme clasice din lunga și prestigioasa istorie a cinematografiei italiene,…

- Aproape 50 de vehicule au fost avariate luni intr-un accident provocat de un camion pe o autostrada in apropierea orasului Umhlanga, in provincia sud-africana KwaZulu-Natal, relateaza Reuters. Pentru moment nu au fost raportate decese in urma accidentului, insa fotografiile si imaginile video cu masinile…

- O casa din Rasnov impreuna cu grajdul au fost distruse de un incendiu puternic, care a izbucnit in cursul nopții. Potrivit ISU Brasov, nu s-au inregistrat victime umane, dar 6 capre, care se aflau in grajd, nu au mai putut fi salvate. A ars acoperisul casei pe o suprafata de aproximativ 150 mp, au fost…

- O persoana a murit dupa ce o cisterna s-a rasturnat intr-o curba de pe DN73, intre localitațile Predeal și Rașnov. In zona, circulația mașinilor este blocata. Potrivit IPJ Brașov, in accident a fost implicata o autocisterna, inmatriculata in Turcia, care „transporta produse nonpetroliere”. Aceasta s-a…

- Vineri, 10 februarie 2023, va fi deschisa in Sala de Arta Contemporana a Muzeului Golești expoziția cu titlul „Consecințe”, aparținand pictoriței Lidia Zadeh Petrescu. Citește și: Filme in premiera, la Cinematograful „București” Artista s-a nascut in Craiova, la 27 decembrie 1967. In anul 1986 a absolvit…

- Iubitorii de teatru sunt asteptati sambata, de la ora 18.00, la cinematograful Amza Pellea din Rasnov, la piesa „Steaua fara nume", o montare clasica a unuia dintre marile texte ale dramaturgiei romanesti, de Mihail Sebastian. Trupa de teatru apartine Scolii Populare de Arta si Meserii „Tiberiu Bradiceanu"…