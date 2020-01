ZILE LIBERE în plus pentru nefumători Directorul unei companii din Marea Britanie a venit cu o propunere cu adevarat revoluționara. El a propus ca angajații nefumatori ai companiei sa fie rasplatiți cu 4 zile in plus de concediu, dupa ce a observat ca fumatorii petreceau aproximativ o ora afara la țigara in fiecare zi. Statul ofera pana la 10 zile libere pentru angajatii care au copii

Astfel, directorul companiei din Wiltshire, Marea Britanie, a observat ca nefumatorii iși continuau treaba la birou, in timp ce fumatorii pufaiau din țigari in pauzele de țigara. Din acest motiv, directorul general Don Bryden… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

