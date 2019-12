Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii ar putea avea parte de o minivacanta de cinci zile la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca, in acest an, prima zi de Craciun (25 decembrie) si a doua zi de Craciun (26 decembrie), zile libere conform Codului Muncii, pica miercurea, respectiv joia. Sarbatorile de iarna incep peste cateva zile,…

- A inceput numaratoarea inversa pana la Craciun și Revelion, iar romanii care vor sa-și faca planuri trebuie sa știe ca aceste sarbatori vor pica in timpul saptamanii, astfel ca iși vor putea lega zilele libere de weekend-uri.

- Programul manifestarilor din zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie 2019 Sambata, 30 noiembrie 2019: • ora 12.00 – Dezvelirea statuii Regelui Ferdinand I pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața Primariei Municipiului Iași, in prezența Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei regale romane,…

- Primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța de 5 zile chiar dupa Revelion. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Zile libere in 2020. Romanii vor avea 15 zile libere in anul 2020, sarbatori legale, dintre care 11 vor pica in timpul zilelor lucratoare. Astfel, primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța…

- Elevii din Romania vor avea 41 de zile de vacanța de sarbatori, potrivit calendarului anului școlar 2019-2020. Sunt 23 de zile pentru Vacanța de Craciun și inca 18 zile libere in Vacanța de Paște. Sunt cele mai lungi perioade de vacanța din Uniunea Europeana, atat pentru perioada libera de Craciun,…

- "Se instituie ziua de 1 martie - Ziua Martisorului, ca zi de sarbatoare nationala. Ziua Martisorului poate fi marcata de catre autoritatile publice centrale si locale si de celelalte institutii ale statului, de catre societatea civila si persoane fizice si juridice de drept public ori privat, prin…