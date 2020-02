#ZICI2020 – Elevii și profesorii din județul Alba au citit împreună pentru o lume mai bună In acest an, la inițiativa ISJ Alba, peste 1200 de elevi coordonați de peste 50 de profesori din școlile din intreg județul au participat azi, 5 februarie 2020, la evenimente dedicate ZILEI INTERNAȚIONALE A CITITULUI IMPREUNA, alaturandu-se campaniei promovate de CITIM IMPREUNA ROMANIA. Intr-o lume in care activitatea de lectura iși pierde tot mai mult atractivitatea, intr-o societate cu o mare rata de analfabetism functional, cititul cu voce tare, in cadrul școlii, ii invața pe elevi cum și de ce lectura poate avea chiar și efecte terapeutice, daca nu doar de relaxare. Transmitem cateva dintre… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Citim impreuna Romania: Elevii și profesorii din județul Alba au citit impreuna pentru o lume mai buna Citim impreuna Romania: Elevii și profesorii din județul Alba au citit impreuna pentru o lume mai buna In acest an, la inițiativa ISJ Alba, peste 1200 de elevi coordonați de peste…

- Ziarul Unirea FOTO. Polițiștii din Alba, lecții dedicate prevenirii bullying-ului și consumului de droguri și alcool, cu elevii Școlii Gimnaziale Ciugud Polițiștii au fost la Școala Gimnaziala Ciugud unde s-au intalnit cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a in cadrul unor lecții dedicate prevenirii…

- Consiliul Elevilor solicita ministrului Educației retragerea proiectului de Ordin privind structura anului școlar 2020-2021, potrivit caruia cursurile vor incepe in 14 septembrie 2020, iar vacanța de iarna nu va mai fi asimilata cu vacanța intersemestriala, fapt ce va duce la un „real dezechilibru”,…

- Spre sfâritul semestrului I elevii i profesorii de la Liceul Teoretic &rdquoPanait Cerna&rdquo din Brila au organizat i desfurat un act de caritate pentru persoanele de la Fundatia Lumina din cartierul Obor etap din Strategia Naional de Aciune Comunitar. Despre modul cum a fost organizat i des...

- In perioada 25-29 noiembrie 2019, la Școala Gimnaziala ”Vasile Mitru” Tașca s-a derulat Proiectului Erasmus – KA229 ”Say NO to Violence and Discrimination by games!” . Ne bucuram ca, in contextul globalizarii, am reușit sa implicam Școala Tașca și comunitatea locala intr-un proiect european, ce se…

- In perioada 12.12.2019 – 16.12.2019, se vor desfașura 2 transporturi cu depașiri de gabarit, au transmis reprezentanții DRDP Timișoara. Transportul va tranzita și județul Alba. Traseul va fi urmatorul: Port Agigea– DN39A – DN39 – A4 – A2 – DN Centura București – DN1A – A1 – Pitești – DN7 – SIBIU – A1…

- Ziarul Unirea Controale ITM in județul Alba: Șase avertismente și amenzi in valoare de 5.000 de lei, in ultima saptamana Controale ITM in județul Alba: Șase avertismente și amenzi in valoare de 5.000 de lei, in ultima saptamana Prin Programul cadru de actiuni al ... Controale ITM in județul Alba: Șase…

- Cei doi tineri din județul Ilfov, reținuți pentru talharie la un supermarket din Aiud, au fost arestați preventiv. Unul dintre ei l-a atacat pe agentul de paza cu o sticla, iar celalalt a agresat o vanzatoare. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre doi tineri, de 34 și 35 de ani, din Chitila (județul…