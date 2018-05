Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP, scrie news.ro.Ivanka…

- Guatemala le-a cerut joi guvernelor din Suedia si Venezuela sa-si retraga ambasadorii, acuzandu-i pe diplomati ca se amesteca in politica interna si spun ca tara este corupta, relateaza vineri agentia Reuters.Presedintele guatemalez, Jimmy Morales, a fost bombardat cu acuzatii de coruptie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat discuțiile avute in Romania in privința mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Propunerea privind relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, luand in calcul consultarea interna, consolidarea cooperarii bilaterale, domeniul militar si teme strategice au fost pe agenda discutiilor dintre delegatia romana cu presedintele si premierul Statului Israel. Potrivit unui comunicat de presa…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…