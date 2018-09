Liderii organizatiilor judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD Gabriel Zetea, lider al PSD Maramures. "Am avut in aceasta dupa amiaza o intalnire cu colegii din PSD din Transilvania. Am discutat cateva ore, fiecare cu argumentele sale, despre directia in care trebuie sa se indrepte pe termen scurt si mediu Partidul Social Democrat. M-am bucurat enorm sa vad ca parerile coincid in cele mai multe privinte si am stabilit ca incepand de astazi vom vorbi intre noi, membrii…