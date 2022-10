Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca luptele continua in orasul strategic Liman, dupa ce Rusia a anuntat, anterior in cursul zilei de sambata, ca si-a retras trupele, pentru a evita o incercuire, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat poporul rus sa se revolte impotriva presedintelui Vladimir Putin si sa puna capat razboiului, informeaza vineri dpa. "Pentru a opri aceasta (razboiul), trebuie sa opriti aceasta singura persoana in Rusia care vrea razboi mai mult decat viata", a subliniat…

- Autoritațile ucrainene au descoperit o groapa comuna cu 440 de cadavre in estul orașului Izium, care a fost recent eliberat de sub ocupația rușilor, potrivit șefului de poliție regionala din Harkov. Volodimir Zelenski compara descoperirea cu ororile din Bucha și vrea ca rușii sa fie trași la raspundere…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis miercuri ucrainenilor, intr-un discurs emoționant pentru a marca 31 de ani de independența și șase luni de razboi, ca Ucraina a renascut atunci cand Rusia a invadat-o pe 24 februarie și ca va recuceri Crimeea anexata și zonele ocupate din est,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis miercuri ucrainenilor, intr-un discurs emoționant pentru a marca 31 de ani de independența și șase luni de razboi, ca Ucraina a renascut atunci cand Rusia a invadat-o pe 24 februarie și ca va recuceri Crimeea anexata și zonele ocupate din est.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe prim-vicesecretarul Consiliului National de Securitate si Aparare, Ruslan Demcenko, pe seama caruia o investigatie jurnalistica a pus un acord semnat in anul 2010 si care a favorizat ocuparea peninsulei Crimeea de catre Rusia, relateaza luni…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca o incetare a focului cu Rusia fara a revendica teritoriile pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, potrivit unui interviu publicat vineri de The Wall Street Journal, relateaza Reuters, citata de realitatea.net.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis ca drapelul Ucrainei va flutura din nou in peninsula ucraineana Crimeea - anexata de Rusia in 2014 - la fel cum se intampla deja in Insula Șerpilor.