- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a indemnat poporul rus sa se revolte lui Vladimir Putin si sa puna capat razboiului, informeaza vineri agenția germana de presa DPA și Agerpres . „Pentru a opri aceasta (razboiul – n.red.), trebuie sa opriti aceasta singura persoana in Rusia care vrea razboi…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Administrațiile de ocupație din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie au anunțat ca organizeaza referendumuri pentru alipirea la Rusia. Consultarile populare vor incepe vineri, in ziua in care se implinesc șapte luni de razboi in Ucraina. Se vor incheia pe 27 septembrie. Moscova susține inițiativa, insa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE.

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca Moscova apreciaza relațiile pe care le are cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa le ofere arme moderne aliaților sai din aceste regiuni, informeaza Reuters . Liderul de la Kremlin s-a folosit de un discurs ținut la o expoziție…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat miercuri drept „dezgustator” comportamentul fostului cancelar german Gerhard Schroeder, care a afirmat ca Rusia vrea o „solutie negociata” a razboiului, transmite Reuters. Gerhard Schroeder, care este prieten cu presedintele Vladimir Putin, a declarat…

