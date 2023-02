Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Transnistriei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Semne diacriticeAm citit saptamana trecuta opinia unui transnistrean suparat care considera ca stagnarea in procesul de reglementare transnistreana ar fi in folosul Rusiei și ca, prin urmare, Chișinaul ar face jocul ei atunci cand nu profita de ocazie pentru a pune cat mai repede punct „epopeii” separatiste.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a reiterat joi, 26 ianuarie, refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA și Agerpres. „Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…