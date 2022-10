Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a semnat un decret privind nulitatea actelor legislative rusești privind recunoașterea independenței și includerea regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie la Rusia(Federația Rusa). Decretul presedintelui rus Vladimir Putin privind recunoasterea independentei Crimeei a fost,…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca Statele Unite si aliatii lor nu se vor lasa „intimidati” de presedintele rus, Vladimir Putin, promitand ca NATO va apara „fiecare centimetru” din teritoriul sau, noteaza AFP. „America si aliatii sai nu se vor lasa intimidati”, iar Vladimir Putin „nu ne…

- Președintele rus Vladimir Putin se bazeaza din ce in ce mai mult pe „voluntari” in razboiul din Ucraina și face acest lucru ocolind comandamentul militar de varf, spun experții Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), in cea mai recenta evaluare a situației conflictului militar, potrivit Deutsche…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi, 8 septembrie, la consultari gazduite de presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, cu lideri internationali, ai institutiilor Uniunii Europene si NATO. Potrivit agendei sefului statului, consultarile vor avea loc la ora 17,30. Presedintele american…

- Presedintele american Joe Biden va prezida joi o reuniune la distanta a aliatilor SUA consacrata Ucrainei, a anuntat un responsabil al Casei Albe care a dorit sa-si pastreze anonimatul, relateaza AFP si Reuters.

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- Cecenul Ramzan Kadirov, care s-a remarcat in ultima perioada mai degraba prin filmulețe pe TikTok, seriale penibile cu un fals Zelenski și mesaje pe Telegram, anunța ca autoritațile ruse dezvolta un „plan de demilitarizare” pentru țarile NATO. Kadirov s-a laudat ca a discutat deja despre planul „demilitarizarii…