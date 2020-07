Stiri pe aceeasi tema

- China va lua "masuri adecvate" daca Regatul Unit extinde accesul la cetatenia britanica pentru locuitorii din Hong Kong, in contextul legii cu privire la securitatea nationala, a anuntat joi ambasada Chinei din Londra, potrivit AFP. "Daca partea britanica schimba unilateral regula actuala, aceasta ar…

- Europenii pentru care Spania ar putea introduce carantina, la intrarea in țara Spania ia in considerare impunerea unei carantine pentru turistii din Marea Britanic atunci cand isi va deschide granitele saptamana viitoare, a anuntat sefa diplomatiei spaniole, Arancha Gonzalez Laya. Decizia vine ca răspuns…

- Înaintea unei saptamâni cruciale pentru negocierile postBrexit, Michel Barnier, negociatorul șef al UE, a subliniat, într-un interviu acordat duminica ziarului britanic The Times, ca „timpul se scurge”, avertizând Regatul Unit ca nu va exista un acord daca Londra…

- Regatul Unit a prezentat marti un nou regim vamal post-Brexit, care urmeaza sa inlocuiasca Tariful Exterior Comun (TEC) al Uniunii Europene (UE), prin care mentine taxe vamale de 10% la masini importate, dar le elimina din importuri, in valoare de 30 de miliarde de lire sterline (33,6 miliarde de…

- Instanța suprema a mai a decis sa-i reduca acestuia pedeapsa de la 19 la 14 ani de inchisoare și a dispus ca acesta sa fie internat intr-un centru de detenție pentru minori. Ripa Florin și a comis o serie de fapte abominabile, ce au șocat opinia publica din Regatul Unit. Potrivit Express , Florin Ripa,…

- Fondatorul site-ului de dezvaluiri WikiLeaks, Julian Assange, nu a pierdut vremea in timpul refugiului sau in ambasada Ecuadorului de la Londra. El a avut doi copii cu o avocata a sa, in anii 2010, sustine avocata in cauza intr-un interviu difuzat de Mail On Sunday, noteaza Agerpres. Australianul…

- "El a continuat sa lucreze pentru voi... Acum rugati-va pentru el", a scris pe prima pagina tabloidul The Sun in editia sa de miercuri. Daily Express a dat asigurari ca "Boris isi va reveni" si a ilustrat prima pagina cu o fotografie cu o echipa de ingrijitori cu echipament de protectie impotriva…

- Regatul Unit este 'absolut decis' sa continue negocierile cu Uniunea Europeana privind relatiile dupa Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, citat de Reuters. Oficialul a insistat ca guvernul de la Londra nu intentioneaza sa prelungeasca perioada de tranzitie…