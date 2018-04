Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit in urma unui incendiu izbucnit la un centru comercial din Kemerovo, un oras industrial din centrul Siberiei. Autoritatile au confirmat ca un copil, trei femei si un barbat si-au pierdut viata.

- Numeroase echipaje de pompieri au intervenit, sambata dimineața, la un puternic incendiu care a izbucnit intr-o gospodarie din comuna Brodina. Alarma de incendiu s-a dat in jurul orei 9.30. La fața locului au intervenit militarii Garzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului de Pompieri ...

- Un apel la 112 a anunțat vineri noaptea in jurul orei 00:30 faptul ca un incendiu a izbucnit la un fast-food din Gherla. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de pompieri Dej, precum și din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații…

- Seara trecuta, in jurul orei 23:00, doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in localitatea Ezeriș. Incendiul se manifesta violent la podul unei case, pe o suprafața de 20mp. Au ars mai multe materiale și bunuri depozitate in podul…

- Militarii Punctului de Lucru Poiana Stampei și ai Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Poiana Stampei, au intervenit cu patru autospeciale și un buldoexcavator pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la hala unui…

- Incendiu la Mogosani, Bobu. A intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu și unul din cadrul SVSU, iar focul a fost lichidat imediat, neexistand pericolul de a se extinde in apropierea caselor, desi localnicilor le era teama de acest lucru pana la aparitia pompierilor. FOTO…

- Un incendiu izbucnit in aceasta dimineața in Dej-Triaj s-a soldat cu decesul unui barbat in varsta de 68 de ani. Alarma s-a dat in aceasta dimineața, in jurul orei 8. Pana la sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej și a polițiștilor, mai multe persoane de pe strada Triajului au…

- La fața locului s-au deplasat patru echipe ale Detașamentului de Pompieri Botoșani cu trei autospeciale cu apa și spuma și un SMURD, precum și patru echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile din apartament, cu flacara și degajari mari de fum,…