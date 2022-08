Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Beijing au decis sa aplice sancțiuni impotriva presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, ca raspuns la recenta vizita ”rea” si ”provocatoare” in Taiwan, a anunțat vineri Ministerul chinez de Externe, citat de Reuters. ”In ciuda ingrijorarii grave si a opozitiei ferme…

- In aceasta dimineața, 5 august, in jur de 10 nave si 20 de avioane militare chineze au trecut linia de mijloc a Stramtorii Taiwan. Desprea aceasta a anuntat ministerul apararii de la Taipei, conform Reuters . Ministerul taiwanez al apararii a comunicat ca militarii sai se vor pregati de lupta, dar…

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi a cerut joi 'oprirea imediata' a manevrelor militare chineze in jurul Taiwanului, lansate ca riposta de China la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Fii la…

- Avionul la bordul caruia se afla Nancy Pelosi a aterizat la baza aeriana Yokota, la periferia de vest a Tokyo, unde a sosit din Coreea de Sud, potrivit unor jurnalisti AFP aflati la fata locului. Beijingul, care considera Taiwanul parte a teritoriului chinez, a lansat exercitii militare de o amploare…

- Taiwanul iși va intari capacitațile de autoaparare și se va coordona indeaproape cu Statele Unite și țarile care au aceleași idei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Joanne Ou, intr-o conferința de presa joi (4 august), cand a fost intrebata despre exercițiile militare și amenințarea…

- Ministerul Apararii din Taiwan a declarat miercuri ca a ridicat de la sol avioane de lupta pentru a avertiza 27 de avioane de lupta ale Chinei, care au intrat in zona de aparare aeriana a Taiwanului. Ministerul taiwanez al Apararii a precizat ca 22 din cele 27 de avioane au trecut linia mediana care…

- Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, aflata in vizita in Taiwan, a avut miercuri dimineața o intrevedere cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen. Apoi, cei doi oficiali, au ținut o conferința de presa comuna. Vizita oficialului american in Taiwan este vazuta de China ca o recunoaște…

- Nancy Pelosi a aterizat pe aeroportul din Taipei marți seara. SUA au transmis Chinei ca Pelosi are dreptul sa viziteze Taiwanul și ca nu trebuie sa transforme evenimentul intr-o criza. Este prima vizita in Taiwan a unui președinte al Camerei Reprezentanților din SUA din ultimii 25 de ani. The post Nancy…