Stiri pe aceeasi tema

- Coral Impex SRL, o firma anchetata de DNA dupa ce ar fi dat spaga pentru a beneficia de contracte cu mai multe primarii si acuzata de Curtea de Conturi ca a incasat ilegal milioane de lei de la municipalitatea...

- Peste 100 de milioane de lei (21,7 milioane de euro) a cheltuit Romania, printr-un singur minister, in numai 9 ani, pe studii care nu au fost folosite, pe site-uri care au ramas neutilizate de ani buni si pe proiecte care nu au existat niciodata.

- Guvernul Romaniei a cheltuit 12 milioane de euro pentru a realiza un site inutil, scrie business-review.eu, care noteaza ca acesta este „cel mai scump site din lume”. Suma a fost cheltuita pentru construirea unei platorme online, denumita eRomania, care are 892 de utilizatori și care nu a fost actualizata…

- Curtea de Conturi a formulat o opinie de audit cu rezerve asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017. Tatiana Cunețchi, membra a Curții, a declarat, in cadrul unor audieri, organizate de Comisia parlamentara economie, buget și finanțe, ca aspectele abordate care au…

- Ministerul Comunicațiilor a cumparat din fonduri publice 43 de studii in valoare de peste 19 milioane lei pentru fundamentarea strategiei eRomania, aprobata prin HG in anul 2010, strategie in urma careia a fost realizat un singur proiect - portalul eRomania, pe care statul a cheltuit 12 milioane euro,…

- Curtea de Conturi constata mai multe iregularitati in gestionarea patrimoniului autoritatilor publice locale din municipiul Balti in anul 2017. In evaluarea bunurilor imobiliare folosite pentru procesul de invatamant, valoarea de bilant a acestora a fost diminuata cu circa 67,1 milioane de lei. La fel,…

- Pe parcursul anului trecut, Curtea de Conturi a efectuat 32 de misiuni de audit asupra celor mai importante domenii social-economice in 433 de entitați publice, care s-au finalizat cu aprobarea a 36 de rapoarte de audit. Altfel, au fost auditate autoritațile publice centrale și instituțiile din subordine,…

- Bugetul de stat a fost prejudiciat prin neaplicarea amenzilor in cazul miniștrilor care nu au demarat procedurile din Legea guvernanței companiilor de stat, iar Curtea de Conturi nu a intervenit, susține Corina Murafa, coautor al "Raportului anual de analiza și prognoza – Romania 2018", elaborat de…