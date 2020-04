In Filipine, numarul deceselor provocate de COVID-19 a crescut dramatic in aprilie, ajungand la 462. Țara care a dat lumii zeci de mii de asistente doar in ultimii ani sufera acum de o lipsa acuta de cadre medicale, scrie Bloomberg.Intr-un moment in care epidemia de coronavirus a accelerat in Filipine, țara se confrunta cu o lipsa acuta de cadre medicale. Numarul total al cazurilor de infecție confirmate a ajuns la aproape 7.000, in vreme ce numarul deceselor a crescut și el la 462.Cu tot mai mulți filipinezi care se imbolnavesc, consecințele migrației cadrelor medicale catre alte țari se simte…