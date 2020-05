Zâmbetul face diferența… Se spune ca frumusețea vieții sta in diversitate, pentru asta ne face umani, ne ajuta sa progresam și ne scapa de monotonie. Suntem diferiți ca popoare și ca indivizi, reacționam diferit de la o situație la alta, avem opinii și atitudini diferite vis-a-vis de o problema sau fața de o persoana… Așa ca daca cineva […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol: sanatateabuzoiana.ro

