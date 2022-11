Zahărul, uleiul, cartofii și făina,cele mai mari scumpiri în ultimul an Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. Astfel, preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum in luna octombrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2022 au crescut cu 1,3%. Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2022 comparativ cu decembrie 2021)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

