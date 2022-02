Stiri pe aceeasi tema

- YouTube a suspendat astazi generarea de venituri pe serviciul video pentru mai multe canale rusești, inclusiv postul media RT, finanțat de stat, urmand o masura similara luata de Meta, care deține Facebook, in urma invaziei din Ucraina, anunța Reuters.

- Facebook a precizat, vineri, ca a impiedicat mai multe mass-media de stat ruse sa castige bani de pe platforma sa, in contextul in care invazia Moscovei in Ucraina a ajuns pe strazile capitalei Kiev, scrie AFP. „Interzicem de acum mass-media ruse de stat sa difuzeze reclame sau sa genereze bani pe…

- Japonia impune sancțiuni impotriva Rusiei dupa acțiunile Moscovei in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, catalogand mișcarile Moscovei ca fiind violari inacceptabile ale suveranitații Ucrainei și a Dreptului Internațional, transmite Reuters. Printre sancțiunile impuse de Japonia se…

- Germania a luat masuri pentru a opri procesul de certificare a gazoductului Nord Stream 2 din Rusia, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, in timp ce Occidentul a inceput sa ia masuri punitive impotriva Moscovei din cauza crizei din Ucraina, scrie Reuters. Scholz a spus, in presa germana, ca guvernul…

- Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Apararii anunțase, cu doar cateva ore mai devreme, ca mai multe unitați din Districtele Militare Sud și Vest ale armatei ruse vor reveni la bazele permanente dupa ce au incheiat exercițiile militare. Jens Stoltenberg a manifestat un optimism prudent in timpul…

- Autoritațile Marii Britanii se tem ca Rusia ar putea sa-și foloseasca resursele naturale ca "arma" și sa reduca livrarile de gaze in Europa ca raspuns la sancțiunile Occidentului impuse din cauza escaladarii din Ucraina, scrie ziarul Times. Moscova neaga categoric planurile atribuite Rusiei de escaladare…