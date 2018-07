Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce l-au luat pe Arthur Melo (21 de ani), de la Gremio, catalanii au platit clauza de reziliere a lui Clement Lenglet (23 de ani) de la FC Sevilla si fundasul central va trece in curtea echipei de pe Camp Nou, informeaza mediafax. Conducerea Barcelonei a luat aceasta decizie, dupa ce andaluzii…

- Paulinho a plecat de la Barcelona. A revenit la Guangzhou Evergrande. ACTUALIZARE 8 iulie, ora 22.00. Nu doar la Real Madrid este haos (a plecat Zidane, se pregatește Ronaldo), ci și la rivala Barcelona. Paulinho i-a salutat din mers pe catalani și revine in China, pentru un salariu de 14 milioane…

- Paulinho a lasat-o pe Barcelona pentru a se intoarce in China la Guangzhou Evergrande. Asiaticii l-au imprumutat pentru un an cu opțiune de cumparare pentru 50 de milioane de euro. Fotbalistul brazilian a venit vara trecuta la Barcelona chiar de la Guangzhou Evergrande in schimbul a 40 de milioane de…

- Fundasul brazilian Naldo, component al formatiei germane Schalke 04, spune ca atacantul Neymar face o greseala aruncandu-se pe gazon la cea mai mica atingere, deoarece in acest fel nu reuseste sa mai creeze faze de joc. ''Neymar trebuie sa inceteze sa se prabuseasca la cea mai…

- Barcelona vrea cu orice pret sa-l aduca pe Antoine Griezmann langa Messi, Suarez si Coutinho, insa Atletico Madrid a reacționat dur dupa ce catalanii și-au manifestat intenția de a plati in vara clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro a atacantului francez. Intr-un comunicat postat…

- FC Barcelona si Real Madrid au remizat, aseara, pe „Nou Camp” in „El Clasico”, scor 2-2 (1-1). Disputat intr-o atmosfera de sarbatoare creata de cei aproximativ 100.000 de spectatori prezenți la derby, aceștia celebrand caștoogarea eventului de catre favoriți, partida a fost una viu disputata, cu mulți…

- FC Barcelona și Real Madrid se intalnescu ACUM in primul "El Clasico" din 2018. Partida este liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1 și TV Digi Sport 1. live » FC Barcelona - Real Madrid Urmarește partida liveTEXT AICI! Echipele de start Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto,…

- Dupa ce sarbatorit caștigarea campionatului și a Cupei cu Barcelona, fundașul Yerry Mina se distreaza alaturi de prietenii sai. Columbianul de 23 ani a postat un video pe contul sau de Instragam in care apare de Johan Mojica, fundașul de la Girona, și alți doi prieteni. Aceștia s-au filmat intr-o parcare…