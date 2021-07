Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Xi Jinping a declarat joi ca renasterea Chinei este un ''proces istoric ireversibil'', afirmatie facuta in cadrul unui discurs rostit cu prilejul implinirii a 100 de ani de la fondarea Partidului Comunist Chinez, aflat la putere, relateaza AFP. ''Poporul chinez s-a ridicat. Timpul…

- Presedintele Xi Jinping a declarat joi ca renasterea Chinei este un ''proces istoric ireversibil'', afirmatie facuta in cadrul unui discurs rostit cu prilejul implinirii a 100 de ani de la fondarea Partidului Comunist Chinez, aflat la putere, relateaza AFP. Foto: (c) Li Xueren / Xinhua…

- Președintele chinez Xi Jinping a prezidat luni la Stadionul Național din Beijing, supranumit Cuibul, un spectacol mareț care sarbatorește centenarul Partidului Comunist Chinez și subliniaza recuperarea Chinei dupa criza Covid-19, potrivit AFP.Acest eveniment, care a avut loc în condiții…

- O turma de 15 elefanți a provocat distrugeri in sud-vestul Chinei, mancand lanuri intregi de porumb și spargand hambare. Animalele au plecat dintr-o rezervație naturala in aprilie și au parcurs pana acum 500 de kilometri, relateaza The Guardian.

- ​China are câteva companii mari de tehnologie care au peste un miliard de utilizatori, însa autoritațile de la Beijing au devenit tot mai dure cu ele în ultimele luni, aplicând amenzi și obligându-le sa-și schimbe modelul de business. Într-o țara democratica, schimbari…

- China si Statele Unite sunt primii doi poluatori mondiali cu gaze de efect de sera, aflate la originea incalzirii planetei. Intelegerea lor este cruciala in succesul eforturilor internationale in vederea unei reduceri a acestor emisii. Presedintele american Joe Biden a invitat 40 de lieri din lume la…